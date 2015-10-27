قاتل جاره بالخصوص:قتلته عشان "حرامى فراخ" وعندما عاتبته سبنى أمام الأهالى

أدلى المتهم بقتل عاطل فى مشاجرة بينهما بمدينة النور بالخصوص، بسبب قيام المجنى عليه بسرقة "طيور" من منزله باعترفات تفصيلية حول ارتكابه للجريمة.

وقال المتهم ويدعى "إسلام.أ، 32 سنة" سائق توك توك، "فى اعترافاته أمام رجال المباحث فوجئت منذ فترة بسرقة عدد من الطيور من منزلى، ولكننى لم أكن أعرف من الذى قام بسرقتهم وقتها، ولكن عندما تكرر الأمر وعلمت أن جارى المجنى عليه هو السارق فذهبت له وعاتبته على فعلته، لكنه قام بنهرى وسبنى أمام الأهالى، فحدثت بيننا مشاجرة وطعنته بمطواة كانت بين طيات ملابسى، وعندما شاهدته سقط غارقًا فى دمائه على الأرض أسرعت بالهروب.

وأضاف المتهم فى اعترافاته، "لم أكن أقصد قتل المجنى عليه، لكنه استفزنى بسبب معاتبتى له على سرقته طيورى من منزلى وشتمنى قصاد الناس".

بدأت تفاصيل تلك الجريمة عندما تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الرائد أحمد عصر رئيس مباحث قسم الخصوص بوفاة "محمد.أ" 32 سنة، عاطل إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليسرى ونقل جثته إلى مستشفى الحياة بالمرج.

وأكدت تحريات المباحث بإشراف العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى بالخصوص، نشوب مشادة كلامية بين المجنى عليه و"إسلام.أ.ط"، 23 سنة، سائق توك توك، تطورت لمشاجرة لسابقة سرقة المجنى عليه طيورًا من منزل المتهم الذى تعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة"، مما أسفر عن مصرعه متأثرًا بإصابته وتركه وفر هاربًا.

وتم استئذان النيابة العامة لضبط المتهم تمكن النقيب محمد الجمل معاون مباحث القسم من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة فتحرر له المحضر رقم 5386 إدارى قسم الخصوص لسنة 2015، وبعرضه على النيابة العامة أمر محمود سعيد رئيس نيابة الخصوص بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، وصرح بدفن جثة المجنى عليه بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامى العام لنيابات شمال القليوبية.