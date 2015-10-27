مقتل وإصابة 7 جنود بالجيش الليبى جراء الاشتباكات ببنغازى

>لقى جندى بالجيش الليبى مصرعه وأصيب ستة آخرون، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمناطق متفرقة بمحاور القتال ببنغازي.

وقالت مسئولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي، فاديا البرغثي، فى تصريح مساء الاثنين، إن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين، جثمان الجندى رضوان على وستة جرحى، جراء الاشتباكات مع قوات مجلس شورى ثوار بنغازى بمنطقتى الليثى والصابري.

وأضافت البرغثى ، أن الجرحى الستة إصابتهم متوسطة، قدمت لهم الاسعافات الأولية ومازالوا تحت الرعاية الطبية بالمستشفى ،لافتة أن جثة الجندى عرضت على الطب الشرعى الذى صرح بدفنها.

يذكر أن مدينة بنغازى تشهد قتالا عنيفا بين قوات الجيش الليبى وقوات مجلس شورى ثوار بنغازي،ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

>