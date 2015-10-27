مستقبل اليمن.. التوافق السياسي يشكّل ملامح الدولة الجديدة

يواجه «مستقبل اليمن» الذي ينشد أبناؤه الأمن والاستقرار والتنمية والبناء العديد من التحديات الثقيلة على أرض الواقع والأولويات الملحة التي لا تحتمل التأجيل، بعد انتهاء العمليات العسكرية التي حققت أهدافها في ردع عدوان المليشيات الحوثية وتحرير أكثر من 80% من الأراضي اليمنية حتى الآن وإعادتها للحكومة الشرعية، إذ تأتي الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية في مقدمة الأولويات التي تطلب العمل وفق رؤية مشتركة تتكاتف فيها مختلف الأطراف اليمنية وتنبذ الاختلافات لتشترك في إعادة صياغة مستقبل الدولة اليمنية الجديدة بعد سقوط المشروع الفارسي التوسعي على أراضيها وعودتها للحضن العربي والخليجي.

وينتظر المواطن اليمني من القوى والأطراف السياسية اليمنية الكثير من العمل المخلص والدؤوب الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن اليمني البسيط ومستقبل أبنائهم فوق كل اعتبار في مرحلة دقيقة من تاريخ اليمن تتطلب تكاتف الجهود والتهيئة لمرحلة نوعية من البناء والعمل لا تحتمل أي خلاف أو تعثر، وأمام هذه التحديات تأتي مهمة إعادة بناء الجيش اليمني وفق أسس مهنية دون ولاءات شخصية أو قبلية أو مناطقية، والدخول في عملية سياسية برؤية شاملة ومتكاملة تضع مستقبل الوطن فوق أي مصالح شخصية أو اختلافات في وجهات النظر في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن، ومن ثم البدء في معالجة الملفات الأمنية والاقتصادية والتنموية والتهيئة لإعادة الإعمار بالشراكة الإستراتيجية مع دول مجلس التعاون التي لم تتخل يوما عن اليمن وعن تنمية اليمن.

ولا شك أن ما تحقق على أرض الواقع من نتائج عسكرية خلال السبعة أشهر الماضية كبير وواقعي وإنجاز نوعي يدركه اليمنيون أنفسهم قياسا بما تعرضت له دول أخرى من تحديات مشابهة كما يحدث في سورية والعراق التي تسيطر داعش على أجزاء كبيرة منهما وفي بعض دول أفريقيا مع الجماعات والمنظمات الإرهابية بالإضافة إلى القضية الأفغانية مع طالبان والتي كلفت الكثير من الوقت والجهد الدولي المشترك على مدى سنوات حتى تظهر النتائج، بينما نجد أن ما يحدث في اليمن مغاير تماماً عن ذلك فرغم ضخامة المؤامرة والمخطط الذي وضع لاحتلال الدولة اليمنية والسيطرة عليها، إلا أنه وبعد أشهر قليلة من فقدان الحكومة الشرعية السيطرة على الدولة عادت الآن لبسط سيطرتها على أغلب المناطق داخل اليمن، وتم تدمير ترسانة الأسلحة لدى الميليشيات الحوثية، وعاد الأمن تدريجياً في المناطق المحررة أفضل مما كان عليه.

وتبقى المرحلة المقبلة بيد اليمنيين أنفسهم ليقولوا كلمتهم، ويرسموا ملامح دولتهم، مع العمل على إيجاد آلية تنفيذية لقرار مجلس الأمن 2216 بطرق سلمية بعد إعلان الحوثي قبول التشاور السياسي، في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة اليمنية على أن أي مشاورات سياسية قادمة يجب أن ترتكز على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرارات مجلس الأمن.

«ندوة الثلاثاء»تناقش لهذا الأسبوع مع قيادات يمنية سياسية وعسكرية ومسؤولة في الحكومة الشرعية ومختصين في أمانة مجلس التعاون ومجلس الشورى «مستقبل اليمن»وملامح الدولة اليمنية الجديدة بعد النتائج التي حققتها قوات التحالف على الأرض..

اليمنيون أمام مرحلة تاريخية دقيقة.. والتحديات المقبلة سياسية وأمنية واقتصادية وتنموية

د. ياسين: دخول الحوثيين في العملية السياسية مشروط بترك العنف وعودتهم إلى حجمهم الطبيعي

د. العويشق: الأزمة أظهرت الحاجة لإعادة بناء الجيش اليمني على أسس مهنية وتوسيع الشراكة مع دول التعاون

العميد ركن الحاج: العمل العسكري يسير بشكل متناغم وجميع أهداف «الحزم» و«الأمل» تحققت

الجباري: الحوار مع المليشيات الحوثية «عقيم».. ولا توجد مؤشرات تؤكد استعدادهم للتخلي عن أطماعهم!

د. العسكر: القضية اليمنية «معقدة».. وقوى دولية متورطة فيها

أحداث متلاحقة ومتسارعة

في البداية قال د. رياض ياسين: "إنَّ الأزمة التي أوقعتنا فيها مليشيات الحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح ستنتهي بفضل الله، ثمَّ بقيادة هذا البلد، وعلى رأسها خادم الحرمين الملك سلمان والقيادة الحكيمة، وكل من هو موجود في هذا البلد، إلى جانب قوات التحالف ودولها".

وأضاف: "لا شك أنَّ هذا العمل الرائع سيسجله التاريخ، وقد تجاوزنا الآن ما يزيد على سبعة أشهر منذ شهر مارس، ولانزال اليوم نعيش أحداثاً متلاحقة وتغيرات متسارعة لم تمر في أيّ مكان بالمنطقة، وحول القرارالخاص بمجلس الأمن رقم (2216) وإعلان جماعة الحوثي وصا

شبكةعيونالإخبارية

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