قصف إسرائيل موقعين لحماس فى غزة ردا على سقوط صاروخين على أراضيها

أعلنت جماعة سلفية جهادية تطلق على نفسها اسم "سرية الشهيد عمر حديد- بيت المقدس" فى بيان مقتضب أنها قصفت مساء الاثنين الأراضى الإسرائيلية بـ"صاروخين من طراز 107"، حسب وكالة فرانس برس.

ومنذ قليل استهدفت المقاتلات الاسرائيلية موقعين فى قطاع غزة أسفرتا عن أضرار من دون وقوع اصابات ، وأن طائرات الاحتلال قامت بقصف برج للإرسال قرب مخيم المغازى (وسط) بصاروخين من طائرات اف 16 الحربية"، ما أدى إلى وقوع أضرار" من دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

وأورد شهود أن الموقعين يتبعان لكتائب القسام، الجناح العسكرى لحركة حماس.

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