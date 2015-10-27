نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية تهذى: أحلم برفع علم إسرائيل على الأقصى

قالت "تسيفى حوطبلى" نائبة وزير الخارجية الإسرائيلى، فى تصريحات استفزازية، إنها تحلم باليوم الذى يرفرف فيه العلم الإسرائيلى على المسجد الأقصى.

وأضافت "حوطبلى" فى تصريحات نقلتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنها دعت اليهود إلى زيارة المسجد الأقصى واقتحام باحته الشريفة والصلاة فيه، زاعمة أنه المكان المقدس لليهود.

ومن جانبه طالب عضو الكنيست "يوئيل حسون" من المعسكر الصهيونى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بإقالة "حوطبلى" بحكم كونه القائم بأعمال وزير الخارجية بعد التعنت الذى أبدته فى تصريحاتها حول القدس.

وأضاف "حسون" أنه فى الوقت الذى تبذل فيه مجهودات لتهدئة الأوضاع بين الإسرائيليين والفلسطينيين تطلق "حوطبلى" مثل هذه التصريحات المليئة بالتحريض.