الرئيس الصومالى حسن شيخ يصل السعودية فى أول زيارة منذ توليه منصبه

وصل إلى الرياض مساء اليوم الاثنين الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، فى أول زيارة له إلى المملكة منذ تولية الرئاسة فى.2012، ومن المقرر أن يلتقى الرئيس الصومالى مع عدد كبير من المسؤولين السعوديين يأتى على رأسهم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز كان فى استقبال محمود لدى وصوله مطار قاعدة الرياض الجوية بالقطاع الأوسط، ومن المقرر أن يستقبل العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس الصومالى غدا الثلاثاء للبحث فى تعزيز التعاون بين البلدين اضافة الى الوضع فى المنطقة خاصة فى اليمن.

وتأتى زيارة الرئيس الصومالى بعد أيام من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبى والذى سبقه رئيس جيبوتي، وكان السفير الصومالى لدى الرياض طاهر محمود شدد فى تصريحات نشرتها الصحف السعودية على أهمية الزيارة فى هذا التوقيت الذى يتطلب التشاور لتعزيز العمل العربى المشترك ومواجهة التحديات والأخطار الخارجية مشيرا أن الزيارة ستعطى دفعة لتعزيز العلاقات الثنائية المتميزة فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية فى ضوء المواقف المشرفة للمملكة التى ساندت الشعب الصومالى ووقفت بجانبه طوال الأزمات التى مر بها.

وقال السفير طاهر محمود إن الزيارة ستكون فرصة هامة للتباحث بشأن مستجدات الأوضاع فى اليمن والتأكيد على دعم مجهودات التحالف العربى الذى تقودها السعودية لدعم الشرعية فى اليمن ضد الانقلابين الحوثيين.

وأضاف إن الصومال أيد جميع تحركات السعودية لدحر الحوثيين ودعم الشرعية اليمنية والحفاظ على أمن وسلامة الحدود السعودية وضرورة تنفيذ مليشيات الحوثى وصالح القرار الأممى 2216 والمبادرة الخليجية، وكانت الحكومة الصومالية قد أعلنت فى مارس الماضى انضمامها إلى التحالف الدولى ضد جماعة الحوثى ليصبح الصومال بذلك الدولة العربية الحادية عشرة التى تنضم لهذا التحالف.

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