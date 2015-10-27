بالصور.."موجيرينى" تناقش مع "أبو مازن" الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية

>أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيرينى، أنها ستناقش مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس فى بروكسل، خلال عشاء عمل تطبيق "إجراءات ملموسة" لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقالت موجيرينى، فى مؤتمر صحافى مشترك مع عباس سبق عشاءهما "سوف نناقش كيف يمكن للاتحاد الأوروبى أن يساهم فى نزع فتيل التصعيد" فى دوامة العنف المستمرة منذ مطلع أكتوبر الجارى بين إسرائيل والفلسطينيين.

وأضافت انها تأمل أن تناقش مع الرئيس الفلسطينى فى "اجراءات ملموسة على الأرض، بما فيها اجراءات صعبة، من شأنها أن تحسن الحياة اليومية للفلسطينيين".

والمفوضية الأوروبية هى المانح الأول للمساعدات المالية الى الفلسطينيين.. ومنذ العام 1994 قدم الاتحاد الأوروبى ما مجموعه 5,6 مليارات دولارات من المساعدات للسلطة الفلسطينية.

وموجيرينى التى التقت يوم الخميس، فى برلين رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، لم تخف مساء الاثنين، أنها تشعر "ببعض الإحباط" من جراء حالة الشلل التى تعانى منها "العملية السياسية" التفاوضية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ ربيع 2014.

من جهته كرر عباس ما سبق وأن قاله أمام وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى فى عمان السبت الماضى، لجهة اتهامه "حكومة نتيانياهو بعدم احترام الوضع القائم" فى المسجد الاقصى الذى شكل شرارة انطلقت منها دوامة العنف الراهنة.

وأكد عباس أن "الوضع فى فلسطين خطر للغاية وقد يتفاقم أكثر" ولا سيما بسبب "خيبة الأمل التى يشعر بها جيل الشباب وبانعدام الأمل لديه".

كما جدد عباس المطالبة بوقف الاستيطان الإسرائيلى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين قبل اى بحث باستئناف مفاوضات السلام.