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دعوات فلسطينة للمشاركة فى مسيرات للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء

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دعوات فلسطينة للمشاركة فى مسيرات للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء دعوات فلسطينة للمشاركة فى مسيرات للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء
دعت القوى الوطنية والإسلامية فى الخليل خلال اجتماعها الليلة، أبناء المحافظة للمشاركة يوم غد الثلاثاء فى مسيرة للمطالبة باسترداد جثامين 11 شهيدا وشهيدة من المحافظة، ارتقوا منذ مطلع الشهر الجارى.

وقالت القوى، فى بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" مساء الإثنين، إن المسيرة ستنطلق بعد صلاة الظهر من مسجد الحرس وصولا لدوار ابن رشد، بمشاركة أهالى الشهداء والفعاليات الشعبية والوطنية، وطلبة الجامعات وكافة شرائح المجتمع.

وطالبت بضرورة الإفراج عن جثامين 11 شهيدا محتجزين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى، بينهما جثمان بيان عسيله البالغ من العمر 16 عاما، ودانيا أرشيد.
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