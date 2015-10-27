كاسياس: أعيش أفضل لحظات مسيرتي.. وبورتو ينقصه الخبرة

(إفي): اعتبر حارس بورتو البرتغالي، الإسباني إيكر كاسياس انه يمر بـ"لحظة جيدة" في مسيرته معتبرا أن عمره (34 عاما) يمنحه خبرة تعود بالنفع على زملاءه الأصغر سنا.

وقال كاسياس في حوار أجرته معه مجلة دوري الأبطال ونشر في البرتغال "في عمر الـ34، انا في لحظة جيدة للغاية بمسيرتي ويمكنني تقديم خبرتي للفريق".

وأشار الحارس، الذي خاض أمس مباراته رقم 900 كمحترف لكرة القدم والتي انتهت بالتعادل السلبي امام سبورتنج براجا في الدوري، إلى أنه بانتقاله لبورتو بعد 16 عاما في الفريق الأول لريال مدريد وصل إلى ما كان يرغب فيه.

وأضاف كاسياس "جئت إلى هنا من أجل إعادة اشعال حماسي مجددا وهذا هو ما حدث، أهم شيء بالنسبة لأي لاعب هو طموح التقدم بمهنته".

وأشاد الحارس بفريقه الجديد، الذي يقوده مواطنه جولين لوبيتيجي، ولكنه اعتبر في نفس الوقت أن الفريق لا يزال ينقصه بعض الخبرة.

وصرح كاسياس "الفريق قوي جدا ولكن تنقصه الخبرة، ولكن هذا الأمر يحدث في الكثير من الفرق، الرغبة الموجودة لدى الفتية قوية للغاية".