بالفيديو.. إبراهيم عيسى للسيسى: منهجك وأنت وزير دفاع لا يمكن تكراره فى الحكم

رفض الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، ما أسماه "تداخل واستغراق" الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل تفاصيل وأمور الحكومة ومناقشتها، معتبرًا أنه رغم إيجابية هذا التصرف، لكنه يشكل خطورة، ويضع التساؤلات حول دور الحكومة.

وأوضح "عيسى"، عبر برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، جرب منهج الاستغراق فى التفاصيل ومتابعة الدقائق إلى حد معرفته ومتابعته لكل ما يعرض أمامه، وحقق بهذا المنهج نجاحًا وقت أن كان وزيرًا للدفاع، مستطردًا: "ما نجحت فيه وأنت وزير دفاع لن تستطيع أن تنجح فيه وأنت رئيس جمهورية..الموضوع مختلف".



>وقال عيسى: "المنهج الذى تم الالتزام به فى وزارة الدفاع أدى وأثمر وأنضج وأينع وحصد، لا يمكن تكراره فى نموذج الحكم على الدولة ككل، ومش هاينفع مع كل الوزارات والوزراء و6 ملايين موظف.. مش هاينفع بهذا المعنى الذى نراه وكأن البلد مش هاتتحرك خطوة إلى الأمام إلا إذا اجتمع الرئيس وقرر وتابع ونفذ.. دى حمولة فوق الوصف فضلاً عن أنها إدماج لسلطة الرئيس فى سلطة الحكومة".

وأضاف أن الرئيس حقق نقله كبيرة فى الجيش، وهذا ما أغراه لتكرار هذا وهو رئيس، وأغراه أيضًا للاعتماد على الجيش بنسبة 80%، ولكن هناك فرق، فالسيسى وقت أن كان وزيراً للدفاع، كان يدير مؤسسة وحيدة أصيلة وبارة، يفهمها منذ نعومة أظفاره فضلاً عن انها مؤسسة واحدة مهما ضخمت، ومنضبطة وتؤمن بالتراتبية وتنفذ التعليمات وتخلص لقائدها، وغير مخترقة.

وأضاف أن "تداخل الرئيس فى عمل الوزراء إلى حد أنه يقوم بدور رئيس الوزراء والوزراء ورئيس الجمهورية يعنى أنه مافيش حكومة وأنه مافيش أمل فى تغيير إدارة الدولة رغم أن منهج استغراق الرئيس فى التفاصيل نجح فيه جدا وقت أن كان وزيرًا للدفاع".

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