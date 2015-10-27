وزير التنمية المحلية: شركة الصرف الصحى بالإسكندرية مقصرة فى "كارثة النوة"

قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، إن مياه الأمطار فى الإسكندرية كانت تفوق قدرة ماكينات الرفع من الشوارع التى نمتلكها، مشيراً إلى أن الوزارة أرسلت خطاباً لمحافظ الإسكندرية لمطالبته باتخاذ اللازم لمواجهة الأمطار.

وأضاف "بدر"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث فى مصر" الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بى سى مصر" الاثنين، :"هناك تقصير واضح من قبل شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية"، موضحاً أن الشركة لم تقم بتوزيع ماكينات رفع المياه فى الأماكن اللازمة للسيطرة على الأزمة.

وأشار بدر، إلى إنه لا يستطيع الحكم على هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية المستقيل، إذا كان «ظالماً» أو «مظلوماً» في كارثة غرق محافظة الإسكندرية، مؤكدا أن "المسيرى" كان يجب عليه التدخل بشكل سريع لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى للسيطرة على الأزمة ومنع امتدادها.

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