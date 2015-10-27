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عميد كلية تجارة دمنهور: الطالبة بدر منها سلوك غير مقبول ولم نعتدى عليها

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عميد كلية تجارة دمنهور: الطالبة بدر منها سلوك غير مقبول ولم نعتدى عليها عميد كلية تجارة دمنهور: الطالبة بدر منها سلوك غير مقبول ولم نعتدى عليها
قال محمد بلال عميد كلية تجارة جامعة دمنهور، إنه لم يكلف الأمن الإدارى بمنع الطلبة من مقابلته للمطالبة بملفاتهم لإنهاء إجراءات النقل إلى جامعة الإسكندرية، وأن حقيقة الأمر أن الطالبة التى روان أحمد بدر منها سلوكيات غير مقبولة ومرفوضة تماما ومخالفة للقانون، مضيفا أن الواقعة قيد التحقيق من قبل الشؤون القانونية بالكلية للوقوف على الأسباب الحقيقية للواقعة، مؤكدا أنه لم يكلف الأمن الإدارى بالجامعة بالتعدى على الطالبة تماما.

وأضاف بلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم، أنه لم يكلف الأمن بالتعدى على الطالبة روان، وأن تعامله لا يختلف من طالب لآخر وأنه يتعامل مع جميع الطلبة بنفس الطريقة، مضيفا أن الأمن الإدارى بالجامعة سجل الواقعة وقام بحويلها إلى الشؤون القانونية بالكلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحا أن النيابة العامة وأثبتت جميع التلفيات التى وقعت أثناء الواقعة من تمزيق لدفاتر حضور وانصراف الموظفين، وكسر زجاج نوافذ الجامعة.


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