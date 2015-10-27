بالفيديو..إبراهيم عيسى: السيسى "رئيس الحكومة" وشريف إسماعيل "بروتوكول"

شنّ الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، هجوماً حاداً على الحكومة ورئيس وزرائها، قائلاً: "إن استمرار الحكومة بهذا الشكل برئاسة شريف إسماعيل استمرار للفشل، أو أن الرئيس السيسى هيشتغل رئيس حكومة كما نرى، ويصبح شريف إسماعيل رئيسا بروتوكوليا للحكومة، وهذا هو المشهد الذى نراه الآن، وهذا أمر ليس فى صالح السيسى أو البلد.. مش هاينفع".

وقال "عيسى"، عبر برنامجه "مع إبراهيم عيسى" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إن وزراء تلك الحكومة تكنوقراط وموظفون، ولديهم قدرة فذة على الطاعة وانحناء بالرأس والرأى أمام قرارات الرئيس وليسوا سياسيين، مضيفاً "طريقة اختيار قديمة تعتمد على تزكية المقربين، وأجهزة تقول وتبحث عن ناس مطيعة لا تفهم فى السياسة، فهناك ناس تم استبعادها عشان بتشرب سيجارة والبعض تم استبعاده عشان قاعد تنك ودى معلومات".

وتابع: "الأجهزة عاوزة المطيع المرن اللين اللى يسمع الكلام، اللى يعرف إنه فيه دولة تحركه، متمثلة فى الأجهزة التى ترى فى نفسها الدولة.. السياق كله قديم والحل بالدستور لكى يخرج الرئيس نفسه من معادلة الحكومة".

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