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بالفيديو والصور.. زاهى حواس يُروج للسياحة والآثار المصرية بنيويورك

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يعقد بعد قليل، العالم الأثرى الكبير زاهى حواس ندوة تعريفية بالسياحة والآثار المصرية فى مدينة نيويورك، بمشاركة أعضاء القنصلية المصرية بنيويورك بإشراف السفير المصرى أحمد فاروق.

وتتولى القنصلية المصرية بولاية نيويورك، رعاية حملة ترويجية للسياحة المصرية بالتعاون مع المكتب السياحى المصرى بولاية نيويورك.

وكانت الحملة قد تضمنت محاضرات مماثلة للدكتور زاهى حواس بولاية لوس أنجلوس وهيوستون ودالاس وشيكاجو، ومن المقرر أن يتجه حواس إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لإلقاء محاضرة مماثلة هناك.

كما أنه من المقرر أن يشارك ما يقرب من 200 ضيف ممثلين عن الشركات السياحية وصفوة المجتمع الأمريكى.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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