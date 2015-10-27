سفير مصر فى الأردن: 700 ناخب شاركوا فى تصويت اليوم الأول بجولة الإعادة

أكد السفير خالد ثروت سفير مصر فى الأردن، أن انتخابات جولة الإعادة فى يومها الأول مرت بشكل مستقر، مشيرًا إلى أن الإقبال فى الصباح كان ضعيفا وازداد بعد الظهر وانتهاء يوم العمل.

وأضاف سفير مصر فى الأردن، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "البرلمان" مع الإعلامى نصر القفاص على فضائية أون تى فى، أن عدد الناخبين فى اليوم الأول من جولة الإعادة كان 700 ناخب، ومن الممكن أن يكون أكبر من الجولة الأولى، إذا كان الإقبال غدًا مثل اليوم، حيث إن الجولة الأولى شارك بها 945 ناخبا.

وأشار ثروت إلى أنه من الصعب التكهن برقم ونسبة المشاركة، معتقدًا بأنه عندما يكون هناك مرشحان اثنان فقط فى جولة الإعادة فهذا الأمر سيؤدى إلى زيادة الأعداد المشاركة.

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