زاهى حواس داعيا الأمريكيين لزيارة مصر:"البلاد آمنة والجيش يحمى آثارها"

دعا العالم الأثرى الدكتور زاهى حواس المواطنين الأمريكيين لزيارة مصر "ليس من أجل دعم الاقتصاد المصرى"، بل لترميم والحفاظ على التراث والآثار المصرية، واستكمال المتحف الجديد الذى توقف بسبب الثورات.

وأكد حواس، خلال مؤتمر ترويجى للسياحة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المتحف يحتاج إلى 700 مليون دولار لإعادة ترميمه.

وسرد زاهى حواس محاولات السرقة الفاشلة التى تمت فى المتحف المصرى خلال ثورة 25 يناير 2011، وطمأن الجميع بأن مصر فى أمان وأن الجيش والشرطة حافظا على الثروات والآثار المصرية.

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