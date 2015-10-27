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زاهى حواس داعيا الأمريكيين لزيارة مصر:"البلاد آمنة والجيش يحمى آثارها"

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دعا العالم الأثرى الدكتور زاهى حواس المواطنين الأمريكيين لزيارة "ليس من أجل دعم الاقتصاد المصرى"، بل لترميم والحفاظ على التراث والآثار المصرية، واستكمال المتحف الجديد الذى توقف بسبب الثورات.

وأكد حواس، خلال مؤتمر ترويجى للسياحة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن المتحف يحتاج إلى 700 مليون دولار لإعادة ترميمه.

وسرد زاهى حواس محاولات السرقة الفاشلة التى تمت فى المتحف المصرى خلال ثورة 25 يناير 2011، وطمأن الجميع بأن مصر فى أمان وأن الجيش والشرطة حافظا على الثروات والآثار المصرية.


>- بالفيديو والصور.. زاهى حواس يُروج للسياحة والآثار المصرية بنيويورك
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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مصر 365

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