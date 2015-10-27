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ننشر أول صورة لـلإخوانى "حسين إبراهيم" عقب القبض عليه بمطروح

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ننشر أول صورة لـلإخوانى "حسين إبراهيم" عقب القبض عليه بمطروح ننشر أول صورة لـلإخوانى "حسين إبراهيم" عقب القبض عليه بمطروح
تداول نشطاء مؤيدون لجماعة الإخوان، على مواقع التواصل الاجتماعى، صورة للقيادى الإخوانى حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة بصحبة قيادى إخوانى آخر هو الرفاعى حسن، عقب إلقاء القبض عليهما أمس الاثنين، بمرسى مطروح أثناء استعدادهما للهرب إلى ليبيا، حسبما ورد فى تصريح صادر عن مصدر أمنى.

ويظهر فى الصورة كل من إبراهيم والرفاعى، وهما يجلسان على الأرض ومقيدى اليدين ويجلسان على الأرض فى مبنى تبدو من خلفيته أراضى صحراوية".

كان مصدر أمنى رفيع المستوى بوزارة الداخلية، أكد نجاح الأجهزة الأمنية فى إلقاء القبض على حسين إبراهيم أمين عام حزب (الحرية والعدالة)، الذراع السياسية المنحل لتنظيم الإخوان الإرهابى، وبرفقته القيادى الإخوانى الرفاعى حسن أحد قيادات التنظيم بمنطقة سيدى عبد الرحمن بمحافظة مطروح.

وأوضح المصدر - فى تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط - أن معلومات كانت قد وردت لقطاع الأمن الوطنى مفادها، اختباء كل من حسين إبراهيم أمين عام حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لتنظيم الإخوان الارهابى وبرفقته القيادى الإخوانى الرفاعى حسن بالساحل الشمالى.


>قيادات الإخوان فى قبضة الداخلية.. القبض على حسين إبراهيم أمين الحرية والعدالة بعد 4 أيام من سقوط حسن مالك..ومصدر: التحقيق معه فى مخطط تعطيل الانتخابات.. ومنشق: يقلل من قوة القيادات الجديدة للجماعة

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