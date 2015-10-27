سامر البرقاوي يفوز بجائزة أفضل إخراج في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

حصد المخرج السوري سامر البرقاوي جائزة أفضل إخراج عن "تشيللو" في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع عربياً، بعد أن حظي مسلسله "تشيللو" بثناء النقاد والمشاهدين معاً رغم عدم إعجاب جزء من متابعيه للنهاية غير المنطقية وغير المقنعة.

إلا أن إخراج سامر البرقاوي الذي تطورت أدواته في "تشيللو" بعد عام واحد من نجاح مسلسله السابق "لو" مع الممثلة ذاتها نادين نسيب نجيم التي بات يفهم قدراتها كممثلة، ويجيد معرفه أصول إستفزاز طاقتها الأدائية الغنية مع ممثلين عرب لهما حضورهما الجذاب كرجال وكممثلين على الشاشة: السوري تيم حسن واللبناني يوسف الخال اللذين يدخلان في صراع قوي على قلبها للفوز بحبها في مثلث عشق لا يضمن أحد نجاحه عند تكراره للعام الثاني على التوالي مع نفس المخرج والبطلة وأحد نجومه الرجال (يوسف الخال) مما شكّل تحدياً كبيراً على المخرج استطاع الفوز به عن جدارة.

ويحسب للمخرج سامر البرقاوي حسه الفني المرهف الذي قاده لإدارة ناجحة لقدرات الممثلين فأجاد كل منهم تقديم دوره. وكشف سامر البرقاوي عن قدرة تيم حسن في التألق بالأدوار الرومانسية بحضوره الجذاب الدافىء على الشاشة، وأدائه الواثق المتمكن للشخصية، وأناقته اللافته كرجل أعمال ملياردير وسيم اعتاد على الحصول على ما يريد حتى قلوب وهوى النساء.

"تشيللو" مستوحى من الفيلم الأجنبي : Indecent proposal

، عرّبه الكاتب السوري نجيب نصير، هو من إخراج : سامر البرقاوي، وبطولة: تيم حسن، يوسف الخال ونادين نسيب نجيم.

وتتقدم "سيدتي" من المخرج سامر البرقاوي بالتهنئة وتتمنى له دوام النجاح في أعماله.

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