"ألف ليلة وليلة" أفضل مسلسل تاريخي في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015

نال "ألف ليلة وليلة" لقب أفضل مسلسل تاريخي في استفتاء "سيدتي" و"سيدتي نت" لرمضان 2015 الأوسع عربياً بشموليته الدرامية وإنصافه المبدعين العرب تقديراً لاجتهادهم ومثابرتهم.

ومع أن مشروع مسلسل "ألف ليلة وليلة" ظل مشروعاً على الورق لسنوات، وانتقل من جهة إنتاجية لأخرى حيث كان المبدع الأردني إياد نصار أول المرشحين لبطولته بدور شهريار مع صديقه المخرج محمد ياسين اللذين نجحا معاً بمسلسليّ "الجماعة" و"موجة حارة".

ثم انتقل المشروع فجأة إلى جهة إنتاجية أخرى اختارت لإخراجه طارق العريان الذي ذهب منه أيضاً إلى المخرج رؤوف عبد العزيز والمؤلف محمد ناير اللذين غيرا معالمه الأسطورية والفانتازية عبر استعانتهم بديكور فخم مبهر، وخدع ومؤثرات وتقنيات بصرية متطورة في الحكايتين وبالأخص حكاية "القرصان نجم الدين" الذي قام ببطولتها الممثل الشاب أمير كرارة ، وحافظ العمل على محوره الأساسي: شهريار (شريف منير) وعلاقته الإشكالية بشهرزاد (نيكول سابا) ،وزاد عليها منافسة شقيقه الأصغر له على العرش والنفوذ في المملكة .

وحاز رغم عرضه في وقت متأخر نسبياً (منتصف الليل) على شاشة قناة mbc نسبة مشاهدة طيبة زادت أيضاً عدد متابعيه على اليوتيوب وحلقات الإعادة في اليوم التالي، ففاز برضا عدد لا باس به من المشاهدين الذين صوتوا له في استفتاء "سيدتي" لرمضان 2015 مستفيداً أيضاً من عدم وجود منافس قوي له في ظل عرض المسلسل التاريخي الآخر "أوراق التوت" بوقت عرض ضعيف خارج أوقات الذروة على شاشات لا تشهد نسبة متابعة عالية.

"ألف ليلة وليلة" من تأليف: محمد ناير،وإخراج : رؤوف عبد العزيز،وبطولة: شريف منير ،نيكول سابا،أمير كرارة،آسر ياسين،مادلين طبر،نسرين طافش وقيس الشيخ نجيب.

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