ماجد المهندس يحتفل بعيد ميلاده في رومانيا

إحتفل الفنان ماجد المهندس أمس الاحد بعيد ميلاده الـ 44 ، وقد تلقى الكثير من المعايدات على صفحته الخاصة على "فايسبوك"، من المعجبين الذين عبروا بطريقتهم عن فرحهم بهذه المناسبة التي تخص فنانهم المفضل.

الفنان ماجد المهندس يتواجد حالياً في رومانيا، حيث يصور تحت إدارة المخرج فادي حداد، أغنية جديدة من الـ "ميني ألبوم " الذي يستعد لطرحه خلال الفترة القادمة.

يشار الى ان الفنان ماجد المهندس، كان قد طرح خلال العام الحالي أيضاً، ألبوماً بعنوان "المحامي" من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا"التي ستتولى أيضاً إنتاج وتوزيع ألبومه الجديد، الذي لم يتم الكشف عن إسمه.

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