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مصر تفاجىء ياني باستقبال رسمي وشوكولاتة بإسمه

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مصر تفاجىء ياني باستقبال رسمي وشوكولاتة بإسمه مصر تفاجىء ياني باستقبال رسمي وشوكولاتة بإسمه

الإثنين 26-10-2015 22:47

فاجأت شركة للطيران الموسيقار اليوناني ياني، بعلبة شوكولاتة تمّ تصنيعها خصيصاً له، وجدها على متن طائرة مصر للطيران برحلة رقم ٩٨٦ في الرحلة التي أقلته الى القاهرة.
Yanni نشر صورة لعلبة الشوكولاتة على إنستقرام، وعبّر عن سعادته بهذه الهدية كما عن سعادته بتعليق على الصورة قائلاً:
إندهشت بما وجدته في رحلتي إلى مصر، شوكولاتة صناعة يدوية.
ومن المقرر أن يحيي  ياني حفله في مصر تحت سفح الأهرامات يومي 30 و31 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أن يبدأ الموسيقار اليوناي جولته السياحية في القاهرة المعزّ اليوم وتسجيل فيلم قصير خلال زيارته للأماكن الأثرية ليبث بمنافذ بيع سوني.
وكان قد وصل  ياني إلى القاهرة، اليوم الإثنين، قادماً من نيويورك في أولى زياراته الفنية إلى مصر. وفوجئ المغني العالمي فور دخوله إستراحة كبار الزوار في مطار القاهرة بوزير السياحة المصري، هشام زعزوع، يستقبله وعدد من العاملين بوزارة السياحة والطيران، ووجّه ياني الشكر لزعزع على حفاوة الإستقبال بالمطار.
والتقط  ياني الكثير من الصور في الطائرة مع طاقم الطائرة وفي المطار مع المعجبين الذين أتوا ليستقبلوا فنانهم المفضّل.

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سيدتي

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