' صلاح ظهر أمام جماهير فيورنتينا كلاعب عمره 30 عاما '

أشاد رامي عباس وكيل محمد صلاح جناح روما بما فعله لاعبه أمام جماهير فيورنتينا فريقه القديم في مباراة الفريقين يوم الأحد.

وبدأ صلاح اللقاء بشكل أساسي في ظل التهديدات باستقبال عدائي من جماهير فريقه السابق فيورنتينا، وبالفعل كانت الجماهير تهاجمه بصافرات الاستهجان مع كل لمسة.

صلاح أسكت الجميع في الملعب بهدف رائع سجله في الدقيقة السابعة من تسديدة ماكرة من على حدود منطقة الجزاء.

وقال رامي عباس في تصريحات لإذاعة إيطالية: "صافرات الاستهجان؟ لقد ظهر جليا أنها لم تؤثر على صلاح، فقد سجل هدفا".

وأضاف "صلاح يبلغ من العمر 23 عاما لكنه تصرف وكأن عمره 30 عاما، لقد اكتسب خبرة أوروبية كبيرة رغم سنه الصغير".

وأوضح وكيل نجم منتخب مصر أن لاعبه يحترم جماهير فيورنتينا ولا توجد أي مشاكل بين الطرفين.