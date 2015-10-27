أتليتك بلباو يسقط خيخون بثلاثية

على عكس الأداء الجيد الذي قدمته الجبهة اليمنى للأهلي في الانتصار على غزل المحلة اختفت نظيرتها اليسرى في الشق الهجومي كليا.

وتغلب الأهلي على غزل المحلة يوم الأحد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت في ثاني جولات الدوري المصري.

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وقدمت الجبهة اليمنى التي تواجد فيها الثنائي أحمد فتحي ووليد سليمان أداء جيدا ساهمت في القيام بإزعاج كبير للمحلة (طالع التفاصيل).

ولكن لماذا لم تكن الجبهة اليسرى التي تواجد فيها الثنائي حسين السيد ومؤمن زكريا بنفس تلك القوة؟ الأرقام توضح.

أرسل حسين السيد ثلاث عرضيات طوال المباراة لم يكن منهم أي واحدة صحيحة، وأرسل مؤمن عرضيتين فاشلتين أيضا.

لم يمرر حسين السيد طوال المباراة الكرة داخل منطقة جزاء المحلة، أما مؤمن فمررها مرة واحدة فقط لذا فالزيادة الهجومية لم تكن ذو فاعلية منهم.

وجاءت أغلب تمريرات الثنائي إما لوسط الملعب أو للأمام فقط وليس لداخل منطقة الجزاء.

خريطة تمريرات حسين السيد

خريطة تمريرات مؤمن زكريا

ومع دخول مؤمن زكريا لوسط الملعب والانتقال أحيانا إلى الناحية اليمنى أدى ذلك لوجود فراغ كبير في الناحية اليسرى ولم يكن يشغلها إلا حسين السيد ما أدى إلى تخوفه من تقديم المساندة الهجومية حتى لا يصبح الملعب خلفه خاليا للاعبي المحلة.

خريطة تحركات حسين السيد

خريطة تحركات مؤمن زكريا