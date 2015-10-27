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صلاح في فريق الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي

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صلاح في فريق الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي صلاح في فريق الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي

اختير محمد صلاح جناح روما ضمن فريق الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي بعد تألقه في مباراة فيورنيتنا يوم الأحد.

وسجل صلاح هدفا في شباك فريقه القديم في المباراة التي فاز بها الذئاب 2-1 وطرد في الدقيقة 88 للاعتراض على الحكم.

وتواجد مهاجم منتخب في تشكيل الجولة الذي اختاره موقع "فوتبول إيطاليا" بجوار جونزالو إيجواين مهاجم نابولي وباولو ديبالا مهاجم يوفنتوس.

وبدأ صلاح اللقاء بشكل أساسي في ظل التهديدات باستقبال عدائي من جماهير فريقه السابق فيورنتينا، وبالفعل كانت الجماهير تهاجمه بصافرات الاستهجان مع كل لمسة.

صلاح أسكت الجميع في الملعب بهدف رائع سجله في الدقيقة السابعة من تسديدة ماكرة من على حدود منطقة الجزاء.

وتصدر روما جدول الكالتشيو بهذا الفوز برصيد 20 نقطة، متفوقا على إنتر وفيورنتينا ونابولي ولاتسيو بنقطتين.

بالفيديو - هدف رائع وسباق سرعة وطرد في ملخص صلاح أمام عداء فيورنتينا

الكالتشيو مع المحمودي (4) – محمد صلاح.. أنا ابن بلد

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فيديو اليوم السابع

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