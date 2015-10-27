محافظ الإسماعيلية ورئيس مياه القناة يجتمعان لوضع خطة مواجهة الأمطار

شدد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، خلال اجتماع بسكرتير عام المحافظة والسكرتير المساعد والمهندس على حسين رئيس محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، على سرعة قيام اللجنة المشكلة بمعرفة محافظات القناة وبالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء برئاسة المهندس حسن مبروك المستشار الهندسى بمزاولة أعمالها ومراجعة كافة بالوعات الأمطار وتطهير كافة مطابق الصرف الصحى كذلك عمل مسارات بالشارع الدائرى لأقرب منخفض أو مطابق صرف صحى وعمل مسار من جهة عز الدين على الترعة المواجهة.

وأشار إلى إمكانية استخدام ماكينات شفط فى الأماكن التى لا تحتاج دخول سيارات كبيرة لرفع الكميات البسيطة وتفعيل دور كافة الجهات فى المشاركة مثل الحماية المدنية والمستشار العسكرى والمرور.

وطالب المحافظ بتواجد جميع المسئولين للتعامل مع الطوارئ قبل حدوثها حتى يشعر المواطنين بحالة من الرضا وتقدير الجهد المبذول.

وقال المهندس على حسين رئيس شركة مياه القناة أنه بالفعل تم رفع درجة الطوارئ والتنسيق مع المحافظات الثلاثة السويس وبورسعيد والإسماعيلية، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد تصور كامل لعمل شبكة أمطار تغطى المدينة بالكامل واستعرض عدة بدائل منها قطع المياه فى حالة ازدياد كمية الأمطار، مؤكدا أنه بالفعل قامت قطاعات الشركه ابتداء من اليوم بالمرور على الأماكن لحصر اماكن التجمعات استعدادا للتعامل معها فى حالة ازدياد الأمطار.