محافظ مرسى مطروح: المؤتمر الاقتصادى حظى بنجاح كبير منقطع النظير

قال اللواء علاء أبو زيد، محافظ مرسى مطروح، إن المؤتمر الاقتصادى الذى شهدت المحافظة فعالياته حظى بنجاح كبير منقطع النظير، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لما يقرب من 18 مشروع، منها مشروعات عملاقة مثل تطوير الاستثمار العقارى والمينا، وإقامة مصانع للزيتون والملح، مضيفا أنه تم وضع مدى زمنى لتنفيذ هذه المشروعات 3 أشهر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و 6 أشهر للمشروعات العملاقة الكبيرة.

وأضاف أبو زيد مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" على قناة دريم، أن المحافظة قامت بتوقيع عدد من الاستثمارات مع رجال أعمال مصريين خلال المؤتمر التمهيدى للمؤتمر الاقتصادى الذى عقد، مضيفا أن إجمالى هذه الاستثمارات التى تم توقيعها 20 مليار دولار للشباك الواحد.

وتابع أبو زيد: "المحافظة قامت بتجهيز جميع الاستعدادات اللازمة للجولة الثانية من المرحلة الاولى من الانتخابات البرلمانية، موضحا أن الجولة الثانية ستكون أخف من الجولة الألى حيث إن المنافسة ستجرى بين 8 مرشحين فقط".

وأشار إلى أن نسبة المشاركة فى محافظة مطروح فى الجولة الأولى جاءت بنسبة لا بأس بها، متوقعا ازدياد نسبة المشاركة فى الجولة الثانية، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات قامت بتوزيع جميع القضاة على اللجان الانتخابية كما تم توزيع الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى التشديدات الأمنية التى فرضت على جميع مقار اللجان لتأمين الجولة الثانية من المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية.