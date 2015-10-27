اتحاد المستثمرات العرب يحتفل بقناة السويس ويكرم مميش ومحافظ الإسماعيلية

نظم اتحاد المستثمرات العرب ونقابة المستثمرات الصناعية بالسويس وخط القناة برئاسة الدكتورة هدى جلال احتفالا، مساء الاثنين، بفندق ميروكيروى بحضور الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء على عزازى مدير أمن الإسماعيلية، ولفيف من قيادات هيئة قناة السويس والقوات المسلحة ووفود من المستثمرات العرب من دول عربية مختلفة الامارات والسودان واليمن ولبنان وعمان.

وقالت الدكتورة هدى جلال يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس نقابة المستثمرين الصناعية بالسويس وخط القناة، إن الاتحاد سوف يقدم للفريق مهاب مميش عددا من المشروعات التى سوف يرغبون الاستثمار بها ومنها قطاع تمويل الطاقة وصناعات أخرى.

وأشارت هدى يسى، إلى أن المستثمرات العرب سوف يشاركن فى تنمية مشروع قناة السويس جنبا إلى جنب مع المستثمرين العرب، وأن هناك العديد من المستثمرات من دول عربية يرغبن وبشدة المشاركة فى هذا المشروع القومى مقدمة التحية للرئيس السيسى والفريق مميش والقوات المسلحة لتحقيق المشروع فى عام واحد.

وأكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، فى كلمته أثناء الاحتفال: "نستهدف مليون فرصة عمل فى مشروع التنمية بمحور قناة السويس علاوة على القناة الجديدة وأنهما سوف يعودان على الشعب المصرى بالكثير".

وأشار مميش، إلى أنه سيتم إنشاء مناطق لوجستية على ضفاف قناة السويس وخلق فرص عمل تتعدى المليون فرصة وإنشاء حياة كاملة على ضفاف القناة لنجاح الفكرة.

وتابع مميش: "خلال 2016 سوف ينمو مؤشر التجارة الدولية وعبور البضائع التى تمر من قناة السويس وخاصة الصين ولذلك كان لابد أن نكون جاهزين لاستقبال السفن العملاقة وهذه كانت فكرة قناة السويس الجديدة التى وفرت الوقت والجهد ومصر تقوم بخدمة العالم بتوفير السرعة وسوف يتم إنشاء 6 موانئ فى أحسن موقع فى العالم على قناة السويس وسوف يتم تنمية هذه الموانى واستغلال الظهير الصحراوى".

وأشار مميش، إلى أن العمل بدء بالفعل الهيئة الهندسية بدأت بمشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد ومن الصناعات التى سيتم إنشاؤها حسب رغبات المستثمرين صناعة السيارات وإصلاح السفن وتصنيع الحاويات والمنسوجات والصناعات الدوائية وأى مشروعات أخرى وصدر قانون الاستثمار الخاصة لعام 2015 وتملك أراضى المشروعات بحق المنفعة ونظام الشباك الواحد لإنهاء احتياجات المستثمر وأن قناة السويس يتم تأمينها برا وبحرا.

وقال اللواء كامل الوزير، إنه عمل لمدة عام تحت قيادة الفريق مهاب مميش أثناء حفر القناة الجديدة وكانت فترة مميزة للتعاون الكبير بين القوات المسلحة بمهندسيها وإداراتها المختلفة وبين الهيئة الهندسية والتى نتج عنها الانتهاء من المشروع خلال عام كما طلب الرئيس السيسى وأنه تم تسليم قنوات الاتصال بعد شهر فقط من بدء الحفر الجاف لبدء أعمال التجهيز للتكريك من خلال كراكات هيئة قناة السويس.

وكشف الوزير أن الشركات المصرية العاملة فى الحفر قامت برفع الرمال بسعر المتر 7 جنيهات فقط بينما ثمن المتر فى السوق 15 جنيها وذلك لإيمانهم بأن هذا المشروع مصرى ولابد من المساهمة فيه وهو ما فعله الشعب المصرى الذى جمع أكثر من 64 مليار جنيه فى وقت قياسى لايزيد عن أسبوع.

وقال الوزير: "تم زيادة المعدات إلى ثلاثة أضعاف لكى نتمكن من الانتهاء فى الحفر فى الوقت المحدد وأيضا عدد العمالة وتقسيم اليوم إلى ثلاثة ورديات كل وردية 8 ساعات واستطعنا فى وقت قياسى الانتهاء من المشروع كما وعدنا الرئيس السيسى وأن مشروع القناة الجديدة هو بداية لمحور التنمية بقناة السويس وأن الهيئة الهندسية تعمل حاليا فى تطوير مشروع شرق التفريعة ببورسعيد وسيتم الانتهاء منة خلال فترة قياسية أيضا".

واستعرض الوزير المشروعات التى تشارك فيها القوات المسلحة بداية بالعاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة وشبكة الطرق بسيناء ومدينة الإسماعيلية الجديدة.

وفى نهاية الحفل تم تكريم الفريق مميش واللواء كامل الوزير، واللواء على عزازى مدير امن الاسماعيلية ومحافظ الأسماعيلية، والرائد ولاء حافظ، الذى قام بالغطس فى القناة الجديدة لمسافة كبيرة وحقق رقما قياسيا دخل به موسوعة جينس لمدة 51 ساعة غطس تحت الماء وتكريم الفنان سامح يسرى والذى قدم أوبريت غنائيا فى الحفل عن قناة السويس، كما تم تكريم عدد من المتميزات على المستوى العلمى والاقتصادى فى مصر.



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