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مساعدات مالية من محافظة بنى سويف لـ15 مواطنا

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مساعدات مالية من محافظة بنى سويف لـ15 مواطنا مساعدات مالية من محافظة بنى سويف لـ15 مواطنا
قرر المستشار محمد سليم محافظ بنى سويف، تقديم مساعدات مالية لـ 15 مواطنا لإعانتهم على مواجهة ظروف وأعباء الحياة.

جاء ذلك خلال اللقاء الأسبوعى الذى يعقده بديوان عام المحافظة شرق النيل، للاستماع إلى مطالب الموطنين ومشكلاتهم، حيث دعت المحافظة المواطنين بتقديم شكواهم أو أية عراقيل أو تجاوزات سواء كانت فى قطاعات الخدمات أو المرافق من خلال التوجه إلى ادارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة لإيجاد الحلول المناسبة الفورية لها واتخاذ الإجراءات الحاسمة على من يثبت تجاوزه من خلال التنسيق مع الجهات المختصة وفى إطار الإمكانات المتاحة.

جدير بالذكر أن المحافظة تعقد اللقاء المفتوح يوم الأحد من كل أسبوع للقاء المواطنين والاستماع لمشكلاتهم وبحث أنسب الحلول لها بالتعاون مع أعضاء الجهاز التنفيذى المعنيين لسرعة العمل على حلها وحسن التعامل معها، بالإضافة إلى تقديم المساعدات للحالات الإنسانية الملحة التى تحتاج إلى المساعدة العاجلة والفورية.
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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