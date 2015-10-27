مدير أمن البحيرة: الدفع بـ 5 تشكيلات من قوات الأمن لتأمين جولة الإعادة

أكد اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، أن المديرية اتخذت كافة الاستعدادات لمواجهة كافة الأعمال الإرهابية والتخريبية المتوقعة من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم من مختلف الفصائل.

وأضاف عماد الدين سامى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تم الدفع بـ 5 تشكيلات من قوات الأمن والمدرعات المصفحة والأمن المركزى بالإضافة إلى الاستعانة بـ 25 مجموعة قتالية مسلحة بتسليحات متطورة بالاشتراك مع القوات المسلحة لتأمين كافة المنشآت الحيوية وجميع الميادين، ومحيط اللجان الإنتخابية والتصدى لأى أعمال من شأنها الإضرار بالأمن العام قد تحدث من قبل الجماعات الإرهابية.

وأشار مدير أمن البحيرة أن دور الشرطة سيقتصر على تأمين العملية الانتخابية بجولة الإعادة دون التدخل فى مجرياتها، وأن المديرية جاهزة لإزالة كافة العوائق أمام تنفيذ جولة الإعادة من الاستحقاق الأخير لخارطة المستقبل يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين بالاشتراك مع القوات المسلحة وستعمل على تهيئة الشارع البحراوى للانتخابات البرلمانية، وسيتم ملاحقة كافة المجرمين والمسجلين خطر ومثيرى الشغب.