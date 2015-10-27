حمدان بن راشد يتسلم آيزو الجودة لمراكز هيئة آل مكتوم

تسلم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، من خليفة جمعة النابودة، نائب رئيس مجلس إدارة «بيت الخير»، شهادة الآيزو للجودة الشاملة، في مجلس سموه، والتي حصلت عليها مراكز هيئة آل مكتوم متمثلة بأفرعها في البرشاء واللسيلي والعوير وحتّا.

وحضر التسليم معالي أحمد حميد الطاير، عضو مجلس الإدارة، وعابدين طاهر العوضي، المدير التنفيذي لجمعية بيت الخير، وسعيد مبارك المزروعي، نائب المدير التنفيذي للجمعية.

وأكّد النابودة فخره بحصول مراكز هيئة آل مكتوم الخيرية التي تديرها الجمعية على شهادة الآيزو للجودة الشاملة للمرة الثانية في 2015، حيث حصلت على الشهادة سابقاً عام 2011 وتم تجديدها العام الحالي.

وقال النابودة: حققت «بيت الخير» نجاحاً لافتاً في بناء شراكة استراتيجية مهمة وأساسية مع هيئة آل مكتوم الخيرية، التي أوكلت إدارة مراكزها في الإمارات إلى الجمعية، فسرنا على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم السديدة لتحقيق الرؤى والأهداف الخيرية المرسومة للهيئة داخل الدولة، وبعون الله وثقة سموه التي نفخر بها، تمكنّا من الوصول للمراكز الأولى على مستوى الدولة، وحصلنا على شهادات وجوائز متعددة، من ضمنها شهادة الآيزو للجودة الشاملة التي تدفعنا لبذل المزيد من الجهد في العمل الخيري.

وأضاف: نحن هنا اليوم لنهدي هذا النجاح إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، الذي كان بمثابة النواة لتأسيس هيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية، التي انبثقت منها مسيرة الخير والعطاء، واستمرت على النهج ذاته بإدارة «بيت الخير» التي أثبتت تميزها بالعمل الإداري، واستحقت الشهادة بجدارة.

كما توجّه النابودة بالشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وقال: أتقدّم بخالص الشكر وعظيم التقدير لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، لدعمه المتواصل، ومتابعته الحثيثة، ونتمنى أن نكون عند حسن ظنه دائماً، كما أتوجه بالشكر لمعالي جمعة الماجد رئيس مجلس إدارة «بيت الخير» وإخوانه أعضاء المجلس، الذين قادوا هذه المسيرة بحكمة واقتدار، للوصول إلى أكبر قدر من الفئات الأقل حظاً، بأفضل الطرق، وأرفع الأساليب.