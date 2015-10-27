محمد بن زايد يبحث التعاون مع منتدى دافوس

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، في مجلس سموه في قصر البحر الدكتور كلاوس شواب المؤسس والرئيس التنفيذي لمنتدى دافوس الاقتصادي العالمي، الذي يزور البلاد حالياً لحضور قمة مجالس الأجندة العالمية 2015 التي انطلقت جلسات أعمالها أمس في أبوظبي.

ورحب سموه بالدكتور كلاوس شواب وبمشاركته في هذه القمة التي تهــدف إلى تبادل الأفكار والتعاون حول أبرز القضايا والتحديات التي تواجه العالم ووضع الحلول المناسبة حيالها.

تعاون

وجرى خلال اللقاء استعراض أهمية التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمنتدى الاقتصادي العالمي، خاصة فيما يتعلق بالمساهمة والمشاركة في تسليط الضوء على أهم القضايا المعنية بتطوير النمو الاقتصادي العالمي، وتبادل الأفكار والنماذج الناجحة، والتي أدت إلى احداث تغيرات مهمة وفاعلة في المجتمعات المختلفة نحو النمو الاقتصادي والتطور التنموي والاجتماعي.

حضر مجلس سموه، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة وعدد من الشيوخ.