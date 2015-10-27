مرسوم أميري باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة شؤون الضواحي

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 86 لسنة 2015، باعتماد الهيكل التنظيمي لدائرة شؤون الضواحي والقرى.

مهام

ونص المرسوم على أن يعتمد الهيكل التنظيمي العام لدائرة شؤون الضواحي والقرى، ويصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه الهيكل التنظيمي التفصيلي للدائرة والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم بما في ذلك اعتماد التوصيف الوظيفي لمهام الوحدات التنظيمية في الدائرة وما يتفق واختصاصاتها.

كما يصدر استحداث أو دمج أو إلغاء أية وحدات تنظيمية تتبع الإدارات المدرجة ضمن الهيكل التنظيمي العام.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يتعارض وأحكامه إلى الحد الذي يزيل هذا التعارض وينشر في الجريدة الرسمية.