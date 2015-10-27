سلطان القاسمي: الجميع سواسية أمام حكم القانون

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشا رقة، اتساع الحركة التشريعية في إمارة الشارقة مما يتطلب المزيد من بذل الجهود في الارتقاء بالحركة التشريعية وإصدار القوانين والتعاون البناء والمثمر مع الدوائر والمؤسسات المحلية والاتحادية.وشدد سموه على ضرورة إرساء مبادئ العدالة و تطبيق أحكام القانون، وأن الجميع سواسية أمام حكم القانون.

جاء ذلك في كلمة لسموه عقب تدشينه بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة صباح امس مكتب سمو الحاكم-الإدارات الحكومية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله لمقر المكتب، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ خالد بن أحمد القاسمي مدير عام دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والمستشار منصور بن نصار مدير الإدارة القانونية، ونورة النومان مدير دائرة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وموظفي الإدارات الحكومية بمكتب سمو الحاكم.

أقسام رئيسيةوقام صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور بجولة تفقدية في أروقة مبنى الإدارات الحكومية، واستمع سموه من المستشار منصور بن نصار إلى شرح عن ما يحتويه المبنى من أقسام رئيسية تضم أقسام التشريع والبحوث القانونية وأقسام العلاقات العامة والشؤون التنفيذية.وزار سموه دائرة العلاقات الحكومية وتعرف سموه من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الدائرة على اختصاصات الدائرة والمهام المنوطة بها.

وعرج سموه على مقر دائرة الحكومة الإلكترونية، وقدم مديرها العام الشيخ خالد بن أحمد القاسمي إيجازاً عن ما تحويه الدائرة من أجهزة إلكترونية متكاملة ومعدات الأنظمة الإلكترونية وقواعد البيانات التابعة للدائرة.

لقاء القياداتثم التقى صاحب السمو حاكم الشارقة بموظفي الإدارات الحكومية والإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم في إطار حرص سموه على تقديم كافة سبل الدعم للارتقاء بمنظومة العمل في الإدارات الحكومية وتعزيز التنمية المستدامة في القطاعات الخدمية وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين وجمهور المتعاملين.

وأشاد صاحب السمو حاكم الشارقة بجهود العاملين في الإدارات الحكومية، داعياً إياهم إلى مواصلة الجهد والمشاركة الفعالة في النهضة التي تشهدها الشارقة.

انتخابات الاستشاريوتطرق سموه خلال لقائه إلى انتخابات المجلس الاستشاري التي ستشهدها إمارة الشارقة، مؤكداً سموه أهمية تمكين جميع أفراد المجتمع في إمارة الشارقة للمشاركة في العملية الانتخابية، داعياً إياهم إلى تضافر كافة الجهود لأن تتم العملية الانتخابية بكل يسر ومرونة.

ووجه سموه المسؤولين في العملية الانتخابية إلى أهمية توعية المرشحين لانتخابات المجلس الاستشاري باختصاصات المجلس والدور المنوط بهم في تمثيل مواطني إمارة الشارقة وإيصال صوت المواطن إلى قبة المجلس الاستشاري.

وأوصى سموه العاملين بالإدارات الحكومية بأن يكونوا على قدر الثقة التي أولتهم إياها حكومة الشارقة، والسعي إلى كسب ثقة المتعاملين من المواطنين والقاطنين على أرض الدولة من خلال التحلي بطيب الصفات وحسن الخلق والرفق في التعامل والعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفعة هذا الوطن.