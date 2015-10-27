محمد بن راشد وجروفسك يستعرضان علاقات التعاون

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قصر سموه في زعبيل، قبل ظهر أمس، نيكولا جروفسك، رئيس الوزراء المقدوني، والوفد المرافق.

ورحب سموه، في بداية اللقاء الذي حضره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، بالضيف، متمنياً له زيارة ناجحة إلى دولتنا، تتبعها خطوات أخرى على طريق بناء جسر للتواصل السياحي والثقافي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

من جانبه، أشاد رئيس وزراء جمهورية مقدونيا بالتطور الذي حققته دولتنا على مختلف الصعد وفي شتى الاتجاهات، خاصة لجهة تكنولوجيا المعلومات والتحول الحكومي الذكي والبنية التحتية والسياحية ومستويات التعليم الراقي، إذ أعرب رئيس الوزراء الضيف، خلال استعراضه وصاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي العلاقات الثنائية وسبل توسيعها بين الجانبين، عن أمل حكومة بلاده في استقطاب الاستثمارات الإماراتية وإقامة شراكة استثمارية مجدية بين البلدين، سواء على مستوى القطاع العام أو الخاص.

وأكد جروفسك أن بلاده تزخر بمقومات الاستثمار، خاصة في القطاعات السياحية والزراعية والنقل والبنية التحتية، معرباً عن إعجابه بالخبرات الإماراتية في مختلف القطاعات التي سطرت قصة نجاح باتت مثالاً يحتذى للعديد من الدول والحكومات.

وقد شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ونيكولاجروفسك توقيع اتفاقية منع الازدواج الضريبي والتهرب من ضريبة الدخل بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية مقدونيا.

وبارك سموه الاتفاقية التي وقعها معالي عبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية رئيس بعثة الشرف المرافقة للضيف، فيما وقعها عن الجانب المقدوني نيكولا بوبوسكي، وزير الخارجية.

حضر اللقاء ومراسم توقيع الاتفاقية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، المدير العام لديوان صاحب السمو حاكم دبي، ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان، مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي.

ومن الجانب المقدوني فلاديمير بيسفسكي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، وساشوتاشيفسكي، سفير جمهورية مقدونيا لدى الدولة، إلى جانب عدد من المسؤولين في البلدين.