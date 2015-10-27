حاكم الشارقة يطّلع على مشاريع الهيئة الاتحادية للجمارك

اطلع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، على مشاريع الهيئة الاتحادية للجمارك وخططها المستقبلية المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة، واستراتيجيتها العملية للفترة المقبلة، بكونها الكيان الذي يجمع تحت مظلته كل الدوائر والهيئات الجمركية المحلية.

حضور واستقبال

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الشارقة في مكتب سمو الحاكم، حمد عبد الرحمن المدفع، الأمين العام لشؤون المجلس الأعلى للاتحاد بوزارة شؤون الرئاسة، وعلي محمد صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك.

حضر اللقاء الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، ومحمد جمعة بو عصيبة، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك.

سموه يقف على الخطط المستقبلية المزمع تنفيذها والاستراتيجية العملية للفترة المقبلة