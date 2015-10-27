أخبار عاجلة

رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالفيديو..رئيس صرف الإسكندرية لـ"النيابة": لا علم لى بوفاة مواطنين صعقا بالكهرباء

Google+ Print
بالفيديو..رئيس صرف الإسكندرية لـ"النيابة": لا علم لى بوفاة مواطنين صعقا بالكهرباء بالفيديو..رئيس صرف الإسكندرية لـ"النيابة": لا علم لى بوفاة مواطنين صعقا بالكهرباء
قال اللواء يسرى هنرى، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه تمت السيطرة تماما على جميع مياه النواة الأولى بالإسكندرية، مضيفا:"لكن فوجئنا بنوة أخرى"، مؤكدا أنه تم عمل جميع الاستعدادات لاستقبال النوة بالإسكندرية، لافتا إلى أن جميع المجمعات امتلأت من مياه النوة الأولى لكن ما حدث فى الشوارع بسبب مياه النوة الثانية .

وأضاف يسرى هنرى، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تم التحقيق معه اليوم بالنيابة العامة بشأن وفاة مواطنين صعقا بالكهرباء، موضحا أنه لا يعلم شيئا عن ذلك، مؤكدا أنه لا يوجد قصور من مسئولى بالمحافظة الذين يعملون ليلا ونهارا لمواجهة زيادة مياه الأمطار بشكل غير طبيعى، مضيفا أنه يسعى لرفع طاقة محطة مياه الصرف الصحى وإنشاء مجمعات جديدة لمواجهة النواة بالمحافظة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. رمضان عبد المعز: شرع الله لا يتعارض مع مصالح الناس

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ59 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو.. أمريكا تضرب القاعدة الجوية السورية بـ70 صاروخًا عابرًا للقارات

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري