بالفيديو..رئيس صرف الإسكندرية لـ"النيابة": لا علم لى بوفاة مواطنين صعقا بالكهرباء

قال اللواء يسرى هنرى، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، إنه تمت السيطرة تماما على جميع مياه النواة الأولى بالإسكندرية، مضيفا:"لكن فوجئنا بنوة أخرى"، مؤكدا أنه تم عمل جميع الاستعدادات لاستقبال النوة بالإسكندرية، لافتا إلى أن جميع المجمعات امتلأت من مياه النوة الأولى لكن ما حدث فى الشوارع بسبب مياه النوة الثانية .

وأضاف يسرى هنرى، خلال اتصال هاتفى مع الإعلامى أحمد موسى، عبر برنامجه "على مسئوليتى" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تم التحقيق معه اليوم بالنيابة العامة بشأن وفاة مواطنين صعقا بالكهرباء، موضحا أنه لا يعلم شيئا عن ذلك، مؤكدا أنه لا يوجد قصور من مسئولى بالمحافظة الذين يعملون ليلا ونهارا لمواجهة زيادة مياه الأمطار بشكل غير طبيعى، مضيفا أنه يسعى لرفع طاقة محطة مياه الصرف الصحى وإنشاء مجمعات جديدة لمواجهة النواة بالمحافظة .