تشكيل لجنة لمعاينة مخرات السيول ومتابعة الاستعداد لموسم الشتاء فى شمال سيناء

أصدر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، قرارا بتشكيل لجنة من مجلس مدينة العريش ومديريتى الرى والموارد المائية والزراعة وعدد من الجهات المعنية للمرور على وادى العريش ، وذلك لمعاينة مخرات السيول ومتابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء.

وكان المحافظ قد قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة فى العريش برئاسة اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، وغرف أخرى فرعية بمراكز المدن وعلى مستوى مختلف مديريات الخدمات والأجهزة المعنية ، وذلك للعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة تطورات السيول، وتلقى أية إخطارات أو بلاغات بخصوصها.

يذكر أن منطقة وسط سيناء كانت قد تعرضت لسيول متوسطة أدت إلى قطع بعض الطرق ، دون أن يسفر ذلك عن وقوع بشرية أو مادية.

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