أخبار عاجلة

رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تشكيل لجنة لمعاينة مخرات السيول ومتابعة الاستعداد لموسم الشتاء فى شمال سيناء

Google+ Print
تشكيل لجنة لمعاينة مخرات السيول ومتابعة الاستعداد لموسم الشتاء فى شمال سيناء تشكيل لجنة لمعاينة مخرات السيول ومتابعة الاستعداد لموسم الشتاء فى شمال سيناء
أصدر اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، قرارا بتشكيل لجنة من مجلس مدينة العريش ومديريتى الرى والموارد المائية والزراعة وعدد من الجهات المعنية للمرور على وادى العريش ، وذلك لمعاينة مخرات السيول ومتابعة الاستعدادات الخاصة بموسم الشتاء.

وكان المحافظ قد قرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة فى العريش برئاسة اللواء سامح عيسى سكرتير عام المحافظة، وغرف أخرى فرعية بمراكز المدن وعلى مستوى مختلف مديريات الخدمات والأجهزة المعنية ، وذلك للعمل على مدار 24 ساعة لمتابعة تطورات السيول، وتلقى أية إخطارات أو بلاغات بخصوصها.

يذكر أن منطقة وسط سيناء كانت قد تعرضت لسيول متوسطة أدت إلى قطع بعض الطرق ، دون أن يسفر ذلك عن وقوع بشرية أو مادية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365