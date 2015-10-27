مصدر أمنى: حريق مدرسة أبو تشت لن يؤثر على سير العملية الانتخابية

أكد مصدر أمنى مسئول أن الحريق الذى شب بمدرسة عزبة البوصة بأبو تشت لن يؤثر على سير العملية الانتخابية فى اللجان أرقام 75 و76 و77 لافتًا إلى أن الحريق شب بجوار سور المدرسة ولم يتسبب فى أى تلفيات باللجان.

كان قد شب مساء اليوم حريق ببعض المخلفات داخل مدرسة بقرية عزبة البوصة التابعة لمركز أبوتشت والتى تضم بعض اللجان الإنتخابية.

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا يفيد بنشوب حريق فى مخلفات بجوار سور مدرسة بعزبة البوصة التابعة لمركز أبو تشت والتى تضم لجان الانتخابية أرقام 75 و76 و77 التى تعد مقرًا انتخابيًا لقرى عزبة البوصة والشيخ حسين والنوايل، وتمت السيطرة على الحريق ولم تحدث أى تلفيات بالمدرسة جارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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