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محافظ الشرقية: زوجتى ترسل لى الشكاوى عبر الواتس آب

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محافظ الشرقية: زوجتى ترسل لى الشكاوى عبر الواتس آب محافظ الشرقية: زوجتى ترسل لى الشكاوى عبر الواتس آب
أكد الدكتور رضا عبدالسلام محافظ الشرقية، حرصه الشديد على سرعة حل مشاكل المواطنين، ومتابعتها أولا بأول من خلال الزيارات الميدانية لاستماع للمواطنين وجها لوجه، أو رصدها عبر المواقع التواصل الاجتماعى، التى يقوم بمتابعتها أولا بأول.

وتابع المحافظ خلال حفل افتتاح موقع إخبارى محلى بالمحافظ، مساء الاثنين، أنه خصص فريق كامل لمتابعة رصد كافة شكاوى واقتراحات المواطنين عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك أو الخط الساخن، مداعبا الحضور "أحيانا زوجتى عندما تشاهد شكوى على الفيس بوك ترسلها لى عبر الواتس أب".

جاء ذلك بحضور عدد الصحفيين والمسئولين والشخصيات العامة، الذى شدد فيها على الرسالة الإعلامية يجب أن تتمتع بالمصداقية والشفافية، لبناء الوطن والتقدم للأمام.
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