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خطة طوارئ لشركة مياه القناة ببورسعيد لمواجهة فصل الشتاء والأمطار

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خطة طوارئ لشركة مياه القناة ببورسعيد لمواجهة فصل الشتاء والأمطار خطة طوارئ لشركة مياه القناة ببورسعيد لمواجهة فصل الشتاء والأمطار
قال عادل عبدالمنعم المتحدث الإعلامى لشركة مياه القناة، إنه فى إطار خطة الطوارئ الجارى تنفيذها بمحافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى بمتابعة من المهندس على حسين وفى إطار التنسيق مع المحافظات الثلاثة الإسماعيلية السويس بورسعيد لمواجهة فصل الشتاء، قام اللواء مجدى نصر الدين محافظ بورسعيد يرافقه المهندس عاشور أبو المعاطى رئيس القطاع بزيارة محطة 1S بشارع 23 يوليو، وذلك للاطمئنان على سير العمل وكفاءة محطات الصرف الصحى ببورسعيد وذلك تحسبا لمواجهة الأمطار المحتملة على المحافظة.

وأشار عادل فى تصريحات صحفية، إلى أن الشركة قامت بأعمال التطهير وبلاعات المطر وتكوين غرفة عمليات مشتركة مع غرفة عمليات المحافظة للمتابعة ومواجهة أى ظروف طارئة، وقد أشاد المحافظ باستعدادات الشركة القابضة وقطاع بورسعيد لمواجهة فصل الشتاء.
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