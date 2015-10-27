«القومي للبحوث الاجتماعية» يُجري دراسة حول عزوف الناخبين عن المشاركة

قال رئيس وحدة قياس الرأي العام بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد ناجي قمحة، إنّ المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يقوم حالياً بالبدء في إجراء دراسة حول عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات النيابية الجارية.

وأضاف قمحة خلال لقاءٍ له ببرنامج “ساعة من مصر”، الذي يُذاع على قناة “الغد” العربي الإخبارية اليوم، مع الإعلامي محمد المغربي، أنّ الدولة التي لا تجري دراسة عن أسباب عزوف الناخبين عن المشاركة في الانتخابات، ودون دراسة اتجاهات الرأي العام تعتبر دولة “مضللة”، كما أنّه يجب إجراء هذه الدراسة في إطار مجموعة من الضوابط.

وتابع قمحة أنّ تقسيم الدوائر بهذه الطريقة في هذه الانتخابات النيابية أحدث خللاً في عينة القياس، لذلك يجب على الدولة المصرية مراجعة قانون الانتخابات.

وأوضح قمحة أنّ محافظات الصعيد منذ عام 2010 لا تشارك بصورة كبيرة في أي انتخابات يتم إجراؤها، مشيرا إلى أنّ انتخابات برلمان عام 2010 قسمت ظهر الحياة السياسية في مصر.

وأكد قمحة أنّ شعبية حزب النور تراجعت تماماً في محافظات الدلتا، لافتاً إلى أنّ رفع سعر الدولار أثر بشكل كبير على المشاركة في الانتخابات النيابية الجارية.

ولفت قمحة إلى أنّ سبب أزمة محافظة الاسكندرية يعود لفساد المحليات التي باتت أزمة ملحة، موضحاً أنّ المحليات لا تقوم بدورها وتسمح بالمخالفات، قائلاً: “البنية الأساسية في الإسكندرية أصبحت متهالكة”.

وأشار قمحة إلى أنّ عمل الحكومة مع الأزمات يتطلب تغييرًا شاملاً، والدليل على ذلك: “أزمة غرق محافظة الإسكندرية التي تسببت في إقالة المحافظ”، موضحا أنّ حكومة رئيس الوزراء الأسبق، أحمد نظيف، نجحت في الملف الاقتصادي بصورة كبيرة.

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