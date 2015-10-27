ثقافة أسوان تنظم ندوة «النسق القيمي في المجتمع وإدارة وتنمية الموارد البشرية»‎

نظمت الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين بهيئة قصور الثقافة، اليوم، ندوة تثقيفية عن “النسق القيمى فى المجتمع وتنمية الموارد البشرية” القتها الدكتورة هويدا عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة بالهيئة، وذلك ضمن برنامج التدريب للمعينين الجدد المقام بفرع ثقافة أسوان برئاسة محمد إدريس نجيب، تحت رعاية الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف رئيس الهيئة لقصور الثقافة ، خلال الفترة من 25 أكتوبر حتى 18 نوفمبر القادم .

وخلال الندوة تحدثت دكتورة هويدا عن أخلاقيات الوظيفة من حيث أن مصلحة المؤسسة أولًا ، ومساعدة الزملاء فى العمل، وأن هناك مجموعة من القيم يجب أن يتحلى بها الموظف منها : القيم الدينية، والاقتصادية، الانتاج، السياسية ، التربوية، الجمالية.

وقالت أن للتخطيط الثقافي مجموعة من الأسس والقواعد منها : صياغة الأهداف ووضع أسس علمية، دراسات الاحتياجات (داخلية للموسسة، خارجية للمجمتع) ، وضع الخطة التنفيذية ، والأساليب المتبعة، وآليات وبرامج العمل، وتحديد فريق العمل، والتكلفة المالية، والتقيم .

وأضافت أن الإنسان الفرد لا يعيش وحده، هو فيعيش ضمن مجتمع يتعامل فيه مع الآخرين، والقيم الأخلاقية بالإضافة لكونها كمالاً على المستوى الشخصي، فهى أيضاً لكمال المجتمع وتحسين العلاقة بين الأفراد، لذا وجب الالتزام بها وتطبيقها على المستوى العملي، وإذا ما التزم بالقيم كانت السعادة الفردية والاجتماعية، وليصل الإنسان إلى السعادة لا بد أن يلتزم بمجموع القيم : التقوى والحلم والعقل والتعقل ، الصبر والثبات وضبط النفس ، التواضع واحترام آراء الآخرين ومشاورتهم ، البشاشة و حفظ كرامة الآخرين والعفو والصفح.