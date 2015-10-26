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رئيس حزب الجيل:انسحابنا جاء لأن قائمة «الجبهة المصرية» لم تستعد بالشكل الكافي

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رئيس حزب الجيل:انسحابنا جاء لأن قائمة «الجبهة المصرية» لم تستعد بالشكل الكافي رئيس حزب الجيل:انسحابنا جاء لأن قائمة «الجبهة المصرية» لم تستعد بالشكل الكافي

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن انسحاب الحزب من قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال جاء لعدة أسباب منها أن الجبهة المصرية لم تستعد بالشكل الكافي وكانوا مشغولين بمسائل اخرى دون الانتخابات، بالإضافة إلى العديد من المشاكل التي تؤدي إلى معركة خاسرة بالانتخابات.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج البرلمان مع الإعلامي نصر القفاص في فضائية أون تي في، أن ما كان يتداول في الإعلام أن المشاكل التي حدثت منذ بداية الترشح للانتخابات والأحكام القضائية سواء بالمواقفة على ترشيح القائمة أم لا ودخولنا للانتخابات قبل اعتماد المرشحين بـ 72 ساعة فقط، هي سبب عدم فوز أو استعداد القائمة للانتخابات، ولكن هناك أسباب أخرى.

وأشار إلى أن القانون يسمح بالانتسحاب من القائمة قبل بدء التصويت بـ15 يوم، منوهًا إلى أنه حتى الآن لم نستقر لأي قائمة سننضم.

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