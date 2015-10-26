بعد تعاقد النصر مع كانافارو.. تجارب ناجحة وأخرى فاشلة عن اللاعبين الذين تحولوا مباشرة للتدريب

انتشرت بشدة ظاهرة "المدربين الشباب" خلال الآونة الأخيرة، في الغالب يكون لاعب سابق، يتحول سريعاً إلى الدكة الفنية، والبداية الحقيقية لهذه الصيحة جاءت مع بيب جوارديولا، وفريقه العملاق برشلونة 2008-2012، بعد أن رفضت إدارة النادي الكاتلوني التعاقد مع جوزيه مورينيو، وقامرت بالرهان على الشاب جوارديولا.

نجح بيب في الحصول على بطولات عديدة، وقدم نفسه كأحد أفضل المدربين في السنوات الأخيرة، مما جعل هذه الفكرة تنتشر بشدة في كافة ملاعب القارة الأوروبية، ومن ثم المحافل العالمية بشكل عام، لتصبح هذه التجربة بمثابة الظاهرة، تنجح في بعض الأحيان، وتفشل في أحيان أخرى!

تجارب ناجحة

بعد جوارديولا، نجح لويس إنريكي في الحصول على الثلاثية مع برشلونة بالموسم الماضي، ووجد توماس توخيل مدرب دورتموند نفسه وسط الكبار في البوندسليجا هذا الموسم، بعد تجربة عظيمة للمدرب الشاب الآخر يورجن كلوب مع نفس الفريق بالسنوات الأخيرة.

ليست ألمانيا فقط الخاصة بنجاح المدربين الشبان، وبكل تأكيد برشلونة ليس النادي الوحيد في القارة الأوروبية. في إنجلترا مثلاً، يقود ماوريسيو بوكيتينو نادي توتنهام، ويقدم نتائج مذهلة مع الفريق اللندني، كذلك المدرب الإسباني الشاب روبرتو مارتينيز في إيفرتون.

في إيطاليا أيضاً، نجح بشدة إنزو فرانشيسكولي مع ساسولو، أما هولندا فهي موطن المدربين، كوكو مع أيندهوفن، دي بوير في أياكس، وبرونكهورست رفقة فينورد، والثلاثي يقدم عروض مذهلة هذا الموسم في البطولة المحلية.

تجارب فاشلة

هناك تجارب فاشلة أيضاً فيما يخص هذا النموذج، سيدورف مع ميلان كمثال، رغم أن الهولندي لعب مباريات عظيمة طوال فترته الإحترافية، إلا أنه لم ينجح أبداً كمدرب، كذلك بيبو إنزاجي مع نفس الفريق بالموسم الماضي. والجار الإنتر ليس بالبعيد، فالمدرب الشاب ستراماتشيوني فشل في قيادة النادي الكبير مع صغر سنه.

سامي هيبيا نجح كلاعب لكنه فشل كمدرب مع ليفركوزن، وأيضاً روي كين خلال الفترة الأخيرة، حتى تجربة سامي الجابر مع الهلال لم تستمر طويلاً، ولم يحصل اللاعب الكبير على نفس الشهرة كمدرب مع فريق الوحدة الإماراتي. لذلك تجربة المدرب الشاب تبدو وكأنها مقامرة غير معروفة النتائج!