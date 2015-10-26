عضو العليا للانتخابات: اجتمعنا اليوم للاستعداد لجولة الإعادة والشكاوي بسيطة

كشف المستشار عادل الشوربجى عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة اجتمعت اليوم الاثنين قبل بدء جولة الإعادة للمرحلة الأولى للانتخابات داخل مصر وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية في الخارج في يومها الأول والاستعداد للانتخابات الدخلية.

وأشار في برنامج البرلمان مع الإعلامي نصر القفاص في فضائية أون تي في، إلى أن الانتخابات تجري في هدوء شديد بمشاركة معقولة نسبيا من قبل الناخبين، وهذا لأن هذه البلاد بها أيام عمل، وبعد الظهر حدث زيادة في الأعداد.

وأضاف أنه بعد ساعات قليلة ستبدأ الانتخابات الداخلية في مصر بجولة الإعادة بالمرحلة الأولى، موضحًا أن اللجنة أوقفت الانتخابات بالدوائر التي حدث بها طعن وصدر أحكام بإقاف الانتخابات بها، والانتخابات تجري في الخارج بدون التصويت في الدوائر المتوقفة.

وأشار الشوربجي إلى أن اللجان ستفتح في موعدها وكل قاضي سيكون في لجنته قبل الساعة 9 صباحا، فكل قاضي يعرف لجنته وستجرى الانتخابات وستتم المرحلة الاولى بنجاح، منوهًا إلى أنه لدينا 3 أيام الانتخابات وسيتم الانتهاء منها وإعلان النتيجة.

وعن الشكاوي بالمخالفات أكد أن اللجنة تلقت شكاوى بسيطة والأمور تكاد تكون مستقرة، وغدًا ستتم عملية التصويت بسلام والشعب مدرك مصلحته جيدًا.