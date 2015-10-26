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رئيس لجنة انتخابات مجلس النواب بالأقصر يلتقي ممثلا بعثة «الاتحاد الأفريقي‎»

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رئيس لجنة انتخابات مجلس النواب بالأقصر يلتقي ممثلا بعثة «الاتحاد الأفريقي‎» رئيس لجنة انتخابات مجلس النواب بالأقصر يلتقي ممثلا بعثة «الاتحاد الأفريقي‎»

المستشار فواز إبراهيم

استقبل المستشار فواز إبراهيم رئيس اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، إثنين من أعضاء بعثة الإتحاد الأفريقي المكلفة بمتابعة جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب، التي ستجري يومي غدًا وبعد غد.

تطرق اللقاء إلى عدة ملفات تتعلق بسير العملية الانتخابية بالمحافظة أهمها الثقافة الانتخابية السائدة بالمحافظة وآليات التعاون المشتركة، كما أكدا المتابعان الأفريقيان خلال اللقاء على نزاهة وشفافية الجولة الأولى من الانتخابات.

ويتبع المراقبين المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في جوهنسبرج، المكلف من الاتحاد الأفريقي بمتابعة الانتخابات البرلمانية في .

يشار إلي أن الاتحاد الأفريقي يشارك في متابعة الانتخابات البرلمانية إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وتجمع الكوميسا والبرلمان العربي والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية فضلًا عن عدد من المنظمات غير الحكومية الأجنبية.

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