الأمن يصفي أحد المتورطين في اغتيال أمين «النور» بسيناء

أكد مصدر أمني رفيع المستوى مقتل أحد أخطر قيادات تنظيم بيت المقدس الإرهابي المتورطين في اغيتال أمين عام حزب النور بشمال سيناء؛ وذلك بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء ضبطه.

كانت معلومات قد وردت إلى ضباط قطاع الأمن الوطني، مفادها اختباء المذكور في أحد المنازل داخل حي السامران بالعريش، مشيرا إلى أنه عقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم إعداد مأمورية من قطاع الأمن الوطني، والعمليات الخاصة لضبط المذكور.

وأضاف المصدر أنه أثناء قيام المأمورية بمداهمة المنزل، استشعر الإرهابى المذكور تواجد القوات، وبادر بإطلاق النار تجاهها، مما اضطر القوات إلى مبادلته إطلاق النيران، إلا أنه حاول الهجوم عليهم مرتديا حزاما ناسفا، قبل أن ينفجر حول جسده.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية أصدرت بيانا صباح اليوم، أكدت فيه أن التحريات الأمنية أشارت إلى وقوف عناصر تكفيرية وراء واقعة مقتل الدكتور مصطفى عبد الراضى أمين عام حزب النور بشمال سيناء، والمرشح لانتخابات مجلس النواب بعد إطلاق النار عليه عقب مغادرته منزله بمنطقة الضاحية في مدينة العريش، لتمرير رسالة للتأثير سلبًا على مسار العملية الانتخابية، وبسبب موقفه الرافض للفكر التكفيري.

ا ش ا