«ياني» يختار السفر على «مصر للطيران».. ويقدم الشكر للركب الطائر على الرحلة‎

أعرب ياني عن سعادته البالغه لما شهده من كرم الضيافة وحفاوة استقبال له ولفرقته من طاقم رحلة مصر للطيران القادمة من نيويورك ، وقال المسيار العالمي أود أن أتوجه بشكر والتقدير لطاقم رحلة مصر للطيران لإستقبالهم لنا بهذا الشكل اللائق وحرصهم على توفير كافة سبل الراحة لنا طوال الرحلة فهذا ما ينبغي أن تكون عليه أطقم الضيافة حول العالم .

وأضاف “ياني” لطاقم مصر للطيران أؤمن دائمًا أن الركب الطائر لأي شركة طيران هو أحد أهم الوسائل الأعلامية والدعائية المؤثرة والهامة لأي بلد على مستوى العالم ولقد أبهرني مستوى الخدمة وأداء الضيافة الذين بذلوا ما في وسعهم لجعل رحلتي على متن طائرة مصر للطيران تجربة لا تنسى ، واستطرد موضحاً طالما تطلعت لزيارة مصر منذ سنوات طويلة.. والآن حان الوقت للذهاب إلى بلدكم وتقديم عرض أمام أهم وأعرق موقع أثري بالعالم أهراماتكم الرائعة ، وأتمني أن أتمكن من اسعادكم بهذا الحفل قدر سعادتي بوجودي معكم في هذا البلد العريق .

وصرح الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية يسعدنا اخيتار الموسيقار العالمي “ياني” السفر على مصر للطيران فاختياره للسفر إلى مصر في هذا التوقيت وعلى متن طائرات الشركة الوطنية يحمل رسالة لكل العالم أن مصر ستظل دائماً بلد الأمن والأمان ، وأضاف أن الشركة قد قامت بتقديم كافة التسهيلات الخاصة به وبفرقته، كما حرص فريق عمل العلاقات العامة والمحطة بالشركة على استقبالة بالورود فور وصوله لإنهاء اجراءات وصولة وسط عدد كبير من الجماهير الذين حرصوا علي التقاط الصور التذكارية معه .

يذكر أن المكتب الإقليمى لمصر للطيران فى نيويورك بالتعاون مع المركز الرئيسى بمطار القاهرة الدولي، قد أعد احتفالا للموسيقار العالم، حيث تم طبع بوسترات ترحيب دعائية وقام طاقم رحلة مصر للطيران بالترحيب به ووضع شارات تحمل اسمه، كذلك أعدت الإدارة العامة للدعاية والإعلام، والقطاع التجارى استقبالا للموسيقار العالمى بمطار القاهرة .