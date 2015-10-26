«لا للأحزاب الدينية» تُنظم مؤتمر صحفيًا للكشف عن القائمة السوداء بالمرحلة الثانية

صرحت الإعلاميه دينا فاروق المتحدث الاعلامى باسم حملة ” لا للأحزاب الدينيه ” بأن الحمله بصدد عمل مؤتمر صحفى بعد انتهاء جولة الاعاده للمرحله الاولى من الانتخابات البرلمانيه للاعلان عن القائمه السوداء للمرشحين للانتخابات البرلمانيه ممن ينتمون إلى الاحزاب والتيارات الدينيه في المرحله الثانيه من الانتخابات .

> وتؤكد الحمله على ثقتها فى الناخب المصرى الواعى الذى هزم بارادته الحره ، وتصويته الانتخابى هذا التيار واذياله فى معاقلهم الرءيسيه ، فى المرحله الاولى ، وفي انتظار ان يقول القضاء كلمته فى دعاوى الحمله لحل تلك الاحزاب ، وهو ما يترتب عليه اسقاط عضوية من نجح منهم فى المجلس القادم .

> وتجدد الحمله دعوتها للناخبين الشرفاء للمشاركه بكثافه فى جولة الاعاده للمرحله الاولى ، لاختيار الافضل لتمثيل دواءرهم ، و اقصاء حزب النور وايا من ينتمى الى التيارات الدينيه ، حرصا على وحدة هذا الوطن ، واعمالا للدستور الذى استفتى عليه المصريون .