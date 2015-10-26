«مطار القاهرة» يستقبل ٢٩٦ كجم ذهب من منجم السكري لشحنها إلى كندا

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي ٢٩٦ كيلو جرامًا من خام ذهب منجم السكري، والتي تم استخراجها خلال الأيام الماضية قادمة من مرسى علم لشحنها إلى كندا خلال الساعات القادمة لتنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية .

وصلت الشحنة على طائرة خاصة تابعة لشركة “ألكان إير” من مرسى علم بصحبة ٥ من شركة “سنتامين” الأسترالية المالكة لمنجم السكرى حيث تم تفريغ شحنة الذهب والتى وصلت داخل 16 طردا ونقلها إلى سيارة مصفحة تابعة لشركة أمانكو ، وتم وضعها قرب منفذ 35 وسط حراسة مشددة لحين سفرها خلال الساعات القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، خاصة مصلحة الموازين والدمغة وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول لكي يتم السماح لها بالشحن لتنقيتها في الخارج ثم بيعها في البورصات العالمية .