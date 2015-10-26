أخبار عاجلة

رضا عبد العال: «البدري» مدرب عادي ..و«السعيد» واخد أكبر من حقه -
8 الصبح - لقاء مع د/علاء المسلمي إستشاري طب الاطفال حول إصابة الأطفال بمرض السكر -
مساء الأنوار - حلقة الخميس 06 أبريل 2017 -
بعيدًا عن الأكل.. 3 أمور أخرى تتسبب في إصابتك بالصداع -
بالصور.. ضبط 8.5 طن مقرمشات "فاسدة" بمصنع في أبو النمرس -
بالصور.. رئيس "العاشر من رمضان" يتفقد عددًا من المدارس -
تأخر إقلاع ٤ رحلات بالمطار بسبب ظروف التشغيل -
بالصور.. وفد "الصحة" يختتم زيارته لمنشآت طبية بالمنيا -
روسيا تطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي حول سوريا -
موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

«مطار القاهرة» يستقبل ٢٩٦ كجم ذهب من منجم السكري لشحنها إلى كندا

Google+ Print
«مطار القاهرة» يستقبل ٢٩٦ كجم ذهب من منجم السكري لشحنها إلى كندا «مطار القاهرة» يستقبل ٢٩٦ كجم ذهب من منجم السكري لشحنها إلى كندا

مطار القاهرة – أرشيفية

استقبلت قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي ٢٩٦ كيلو جرامًا من خام ذهب منجم السكري، والتي تم استخراجها خلال الأيام الماضية قادمة من مرسى علم لشحنها إلى كندا خلال الساعات القادمة لتنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية .

 

وصلت الشحنة على طائرة خاصة تابعة لشركة “ألكان إير” من مرسى علم بصحبة ٥ من شركة “سنتامين” الأسترالية المالكة لمنجم السكرى حيث تم تفريغ شحنة الذهب والتى وصلت داخل 16 طردا ونقلها إلى سيارة مصفحة تابعة لشركة أمانكو ، وتم وضعها قرب منفذ 35 وسط حراسة مشددة لحين سفرها خلال الساعات القادمة بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، خاصة مصلحة الموازين والدمغة وهيئة الثروة المعدنية بوزارة البترول لكي يتم السماح لها بالشحن لتنقيتها في الخارج ثم بيعها في البورصات العالمية .

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا